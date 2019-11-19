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Между Ростовом и Сочи временно отменят поезда

Между Ростовом и Сочи временно отменят поезда
Фото: ticket29.ru
Железнодорожное сообщение между Ростовом и Сочи временно будет приостановлено. На сайте РЖД введено ограничение на продажу билетов в этом направлении с 15 января, сообщает портал «Ростов-Транспорт».

Причиной отмены поездов стали ремонтные работы на железной дороге. Ограничение может продлиться до 29 апреля. В обратном направлении билеты не продаются с 14 января по 30 апреля.

С 13 января нет в продаже билетов и на фирменный двухэтажный поезд № 641/642 Ростов - Адлер.

Маршрут «Ласточка» № 807/808 Ростов - Туапсе на время ремонтных работ будет сокращён до станции Краснодар-1. Из столицы Кубани в направлении Туапсе ж/д билеты также не продают. Кроме того, невозможно купить билеты на составы, следующие в Туапсе через Армавир.
По данным портала «Ростов-Транспорт», эти поезда вернутся в обращение, когда будет готово новое расписание.

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