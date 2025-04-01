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Дмитрий Тарасов вновь выставил супругу Анастасию Костенко в неприглядном виде

Дмитрий Тарасов вновь выставил супругу Анастасию Костенко в неприглядном виде
29 марта известная модель Анастасия Костенко, родом из Ростова-на-Дону, отмечала свой день рождения.

Модель с размахом отпраздновала свое 31-летие, получив поздравления от родных и друзей как лично, так и онлайн. Однако внимание многих привлекло поздравление от ее мужа, Дмитрия Тарасова.

Футболист поделился фотографией жены, запечатленной не в самом выгодном виде, сопроводив ее подписью: «Всегда улыбайся».

На снимке у Костенко отчетливо выделялась удлиненная челюсть, крупные зубы и искривленный нос, что делало ее практически неузнаваемой. Это не укрылось от глаз недоброжелателей пары.

- Ему бы руки оторвать за такую публикацию!

- Неужели он намеренно выставляет Костенко в таком свете, чтобы поиздеваться?

- Видимо, фильтр дал сбой, и нам предстала настоящая Настенька, - язвительно отметили подписчики.

Стоит отметить, что подобные фотографии Костенко нередко встречаются в профиле Тарасова, что вызывает недоумение у поклонников. Сама модель пока никак не прокомментировала ситуацию.
Фото: соцсети
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