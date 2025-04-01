Дмитрий Тарасов вновь выставил супругу Анастасию Костенко в неприглядном виде

Фото: соцсети

29 марта известная модель Анастасия Костенко, родом из Ростова-на-Дону, отмечала свой день рождения.Модель с размахом отпраздновала свое 31-летие, получив поздравления от родных и друзей как лично, так и онлайн. Однако внимание многих привлекло поздравление от ее мужа, Дмитрия Тарасова.Футболист поделился фотографией жены, запечатленной не в самом выгодном виде, сопроводив ее подписью: «Всегда улыбайся».На снимке у Костенко отчетливо выделялась удлиненная челюсть, крупные зубы и искривленный нос, что делало ее практически неузнаваемой. Это не укрылось от глаз недоброжелателей пары.- Ему бы руки оторвать за такую публикацию!- Неужели он намеренно выставляет Костенко в таком свете, чтобы поиздеваться?- Видимо, фильтр дал сбой, и нам предстала настоящая Настенька, - язвительно отметили подписчики.Стоит отметить, что подобные фотографии Костенко нередко встречаются в профиле Тарасова, что вызывает недоумение у поклонников. Сама модель пока никак не прокомментировала ситуацию.