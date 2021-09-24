Дев ждет прибыль, а Скорпионам нужно прислушаться к интуиции: гороскоп на неделю
Последняя неделя сентября обещает быть прибыльной, причем в прямом смысле. По прогнозам астрологов, на этой неделе почти все знаки Зодиака улучшат свое материальное состояние или заключат выгодные сделки. Подробный астропрогноз составила астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — вы зависите от других людей, поэтому необходимо будет идти на компромисс. Натиском и давлением всех вопросов не решить.
♉ Телец — продуктивная неделя для ведения переговоров, заключения новых выгодных контрактов, зарабатывания, получения и траты денег. Берегите нервную систему.
♊ Близнецы — открывается простор для творчества и всего того, что вы любите. Есть возможность реализовать свои замыслы. В переговорах важна гибкость.
♋ Рак — внимание направлено на дела домашние. Возможно приобретение предметов для дома. Есть вероятность разногласий с членами семьи.
♌ Лев — открываются новые взаимовыгодные перспективы в профессиональной деятельности. Единственной преградой для сотрудничества может являться ваше упрямство.
♍ Дева — из положительного: в течение недели может существенно пополниться ваш кошелек. Из отрицательного: сложно поддерживать диалог с близкими людьми.
♎ Весы — все намеченные вами мероприятия осуществятся! Технику приобрести лучше в понедельник. С родными будьте помягче.
♏ Скорпион — слушайте свою интуицию, она подскажет вам верный путь: как привлечь нужных вам людей, куда и когда поехать, куда вложить деньги, чтобы получить прибыль и где приобрести, чтобы сэкономить.
♐ Стрелец — расширяются информационные и логистические горизонты, появятся новые люди в вашем окружении. Есть вероятность возвращения давних приятелей, с кем потеряна связь.
♑ Козерог — продуктивной будет неделя для решения профессиональных задач и поставленных целей. Чем настойчивее будете, тем быстрее увидите результат.
♒ Водолей — очень хорошая неделя, легко сможете выполнить запланированные дела. Единственное - есть указания к расточительству: потратить на понравившиеся вещи больше, чем можете себе позволить.
♓ Рыбы — у людей творческих, дизайнеров, музыкантов, людей, продающих ювелирные украшения и предметы искусства, появятся состоятельные заказчики и покупатели, или поступит оплата за работу.