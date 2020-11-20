Взрослых и детей, эвакуированных во время пожара в центре Ростова, расселили в гостиницу

Из-за пожара в центре Ростова пришлось эвакуировать жителей соседних домов. В общей сложности покинуть свои квартиры пришлось 59 ростовчанам.Напомним, памятник архитектуры ХХ века на улице Шаумяна, 85 вспыхнул ночью 23 ноября. Из-за ветра огонь стал молниеносно распространяться по территории дома. Спустя час пожару был объявлен повышенный ранг опасности. Пока спасатели пытались потушить огонь, в аварийном здании рухнули перекрытия. На участке улицы отключили газ и свет, а также ограничили движение транспорта.Из-за угрозы распространения пожара стали эвакуировать людей из близлежащих домов. В общей сложности покинуть свои жилища пришлось 59 ростовчанам. Из них 26 человек, в том числе шестеро детей, переселены в гостиницу. Оставшиеся 33 человека разместились у родственников.Потушить 450 квадратных метров здания удалось только к утру. Предварительной причиной ЧП стал поджог. Точную причину случившегося специалисты смогут определить после экспертизы.