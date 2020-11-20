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Взрослых и детей, эвакуированных во время пожара в центре Ростова, расселили в гостиницу

Взрослых и детей, эвакуированных во время пожара в центре Ростова, расселили в гостиницу
Из-за пожара в центре Ростова пришлось эвакуировать жителей соседних домов. В общей сложности покинуть свои квартиры пришлось 59 ростовчанам.

Напомним, памятник архитектуры ХХ века на улице Шаумяна, 85 вспыхнул ночью 23 ноября. Из-за ветра огонь стал молниеносно распространяться по территории дома. Спустя час пожару был объявлен повышенный ранг опасности. Пока спасатели пытались потушить огонь, в аварийном здании рухнули перекрытия. На участке улицы отключили газ и свет, а также ограничили движение транспорта.

Из-за угрозы распространения пожара стали эвакуировать людей из близлежащих домов. В общей сложности покинуть свои жилища пришлось 59 ростовчанам. Из них 26 человек, в том числе шестеро детей, переселены в гостиницу. Оставшиеся 33 человека разместились у родственников.

Потушить 450 квадратных метров здания удалось только к утру. Предварительной причиной ЧП стал поджог. Точную причину случившегося специалисты смогут определить после экспертизы.

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