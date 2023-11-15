Депутата донского парламента Яну Куринову лишили научной степени
Депутата Законодательного Собрания Ростовской области Яну Куринову лишили ученой степени кандидата юридических наук. Об этом сообщает DonDay.ru.
Министерство науки и высшего образования РФ аннулировало диссертацию парламентария на тему: «Современная преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика и предупреждение». После анализа научной работы эксперты совета Высшей аттестационной комиссии и президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве выяснили, что Куринова заимствовала у других авторов 103 страницы из 227.
«Признать выданный на основании приказа Минобрнауки России от 25 ноября 2011 г. № 8/нк диплом кандидата юридических наук ДКН № 144360 недействительным», - говорится в приказе ведомства.
Яна Куринова защищала диссертацию в Ростовском юридическом институте МВД РФ. На тот момент молодому ученому было всего 24 года! Новую научную степень она получила через год после того, как комиссия стала исследовать ее прежнюю на предмет заимствований. А степени кандидата юридических наук она лишилась почти одновременно с получением степени кандидата экономических наук. В 2022 году Яна Куринова защитила диссертацию по теме: «Развитие экосистемы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе». Защита проходила в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ).
Обширности научных интересов парламентария можно только позавидовать. Редко кому удается защитить две кандидатские на совершенно разные темы.
36-летняя Яна Куринова вошла в число депутатов ЗС РО от партии «Единая Россия» в сентябре 2023 года. Ее избрали по третьему одномандатному округу, к которому относятся города Каменск-Шахтинский, Донецк и Каменский район. Парламентарий является членом двух комитетов в ЗС: по бюджету, налогам и инвестициям, а также по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Кроме того, с 2019 года Яна Куринова возглавляет автономную некоммерческую организацию. Она является директором микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства».