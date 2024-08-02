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День ВДВ в Ростове провели без происшествий

День ВДВ в Ростове провели без происшествий
В Ростове День ВДВ 2 августа прошел спокойно, без происшествий. В этот раз в городе не было ни пьяных драк, ни громких кричалок. Обычно в этот день можно увидеть «крылатую пехоту» у фонтанов, но сегодня они были пусты. В этом году власти, которые обычно отключают фонтаны под предлогом технического обслуживания, совсем о них не вспомнили.

Единственным напоминанием о празднике были флаги, с которыми проезжали ростовчане, и памятник купцу-коробейнику в тельняшке. В городе были организованы праздничные программы в парках, но желающих принять в них участие почти не было.

Десантников на улицах было немного. Вероятно, большинство из них сейчас на службе.

Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день в ходе учений под Воронежем первые 12 десантников успешно совершили прыжки с парашютами с борта бомбардировщика ТБ-3.
Фото: соцсети
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