Дело о захвате крупного донского сельхозпредприятия «СКВО» заинтересовало члена Совета по правам человека при Президенте РФ



Угрозой незаконного захвата крупного сельхозпредприятия СЗАО «СКВО» заинтересовался известный адвокат, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе. Для того чтобы разобраться в деле, он приехал в Ростов-на-Дону.



Конфликт вокруг флагмана сельского хозяйства Дона стал очень резонансным событием. Новость об этом вышла на федеральный уровень.

Прибыв в Ростов, Шота Горгадзе сразу увиделся с генеральным директором предприятия Анной Касьяненко. В ходе встречи она поделилась тем, какое сильное давление оказывается на ее предприятие. В числе инструментов прессинга - постоянные угрозы и попытки рейдерского захвата крайне прибыльного бизнеса, который основал отец Анны - Владимир Михайлович Касьяненко.



Сельскохозяйственное закрытое акционерное общество «СКВО» (СЗАО «СКВО») является очень успешным представителем своей отрасли. История предприятия - уникальный пример того, как небольшая артель на протяжении почти ста лет развивалась в крупное, высокотехнологичное предприятие по производству зерна, молока и мяса. «СКВО» не сломили даже самые непростые моменты истории: коллективизация, сталинские репрессии, Великая Отечественная война и оккупация, хрущевские реформы, брежневский застой, перестройка и «лихие» девяностые.



Общим советом коллектива «СКВО» в 1989 году на должность председателя колхоза был выбран инженер-энергетик Владимир Михайлович Касьяненко. Находясь в этом статусе более 25 лет, он сделал очень многое для своего детища – «СКВО» стало передовым сельхозбрендом Ростовской области.



К сожалению, в 2015 году Владимир Михайлович ушел из жизни из-за тяжелой болезни.



После его смерти СЗАО «СКВО» в 24 года возглавила его дочь Анна Касьяненко.







Владимир Касьяненко был женат дважды: с первой супругой они разошлись в 1994 году, но оформили официальный развод лишь в 2007 году. Отложенная процедура стала основанием для претензий первой семьи, в которой у Владимира Михайловича есть приемный сын, на часть предприятия Анны Касьяненко и ее матери. Вскоре стало ясно, что бывшая семья умершего бизнесмена пользуется услугами юристов известного концерна, который занимается рейдерским захватом сельскохозяйственных активов, часто действуя не в соответствии с законом.



В отношении Анны, ее матери, нотариусов и сотрудников предприятия правоохранители попытались возбудить уголовные дела – им вменяли статьи «Мошенничество» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Однако 8 августа 2019 года следственное управление СК РФ по Ростовской области, внимательно изучив все бумаги, отказало в возбуждении уголовного дела. В СК назвали это решение законным и заявили об отсутствии оснований для его отмены.



На протяжении длительного времени Анна Касьяненко приходила за помощью во все возможные инстанции. Ее историю уже осветили в нескольких СМИ. Шота Горгадзе решил встать на защиту СЗАО «СКВО».

- Я вижу предприятие, которым руководит Анна Касьяненко, и, кроме слов уважения и удивления, у меня нет других слов и эмоций, - сказал Шота Горгадзе после посещения СЗАО «СКВО». – Пример молодой девушки, которая не просто ведет бизнес, а двигает весь аграрный сектор экономики. Она занимается тем, о чем говорит президент России. Это вызывает настоящее восхищение. Я приехал, чтобы защищать ваше предприятие и разобраться в ситуации.



Мы будем с вами до конца, я и наша команда единомышленников. Для меня это дело имеет не только информационный резонанс, но и общественную значимость. Такие предприятия должны поддерживаться государством и быть защищены от всякого рода атак. Это и в интересах экономической безопасности нашей страны.



