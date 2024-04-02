Дебиторскую задолженность Азовской зерновой компании продают за 3 миллиарда рублей

Фото: Правительство Ростовской области

Дебиторскую задолженность ООО «Азовская зерновая компания» пытаются продать с молотка. На аукционе появились два лота общей стоимостью около 3,4 миллиарда рублей. Данные опубликованы на сайте Единого реестра сведений о банкротстве.На торгах представлены права требования на краткосрочные долговые обязательства к двум организациям — ТОО «AИК-ИНВЕСТ» и ООО «ПОЛЕСЬЕ». Первая зарегистрировала в Казахстане, а вторая — в Волгодонске Ростовской области. Покупатель получит возможность через суд потребовать с них сумму, аналогичную аукционной.Заявки на участие можно подавать до 10 июня 2024 года.Отметим, что ООО «Азовская зерновая компания» было создано 18 апреля 2016 года. Фирма занималась оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Спустя четыре года руководство организации обратилось в суд для начала процесса банкротства.