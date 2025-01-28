«Цветение» водорослей в Азово-Черноморском бассейне изучают ростовские ученые

Фото: ЮНЦ РАН

Учёные из Ростова проводят исследования явления «цветение водорослей» в Азово-Черноморском регионе, сообщает ЮНЦ РАН.Специалисты ЮНЦ РАН и ФИЦ «Морской гидрофизический институт» из Севастополя применяют спутниковые изображения для анализа этого процесса.Исследователи отмечают, что в летний сезон смешение слоёв воды способствует активному росту кокколитофоридов — микроскопических водорослей, относящихся к фитопланктону. Эти организмы используют кальцитовые пластинки как основу для своего роста.Широкое развитие кокколитофоридов приводит к значительным изменениям в световых характеристиках верхних слоёв воды. Это вызывает увеличение рассеяния солнечного света и придаёт воде молочно-голубой оттенок.Умеренное «цветение» может позитивно сказаться на биопродуктивности водоёмов, однако «гиперцветение» способно ухудшить качество воды, приводя к массовой гибели рыбы и создавая угрозы для здоровья людей и животных.