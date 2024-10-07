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Мором рыбы в Таганрогском заливе заинтересовалось минприроды

Мором рыбы в Таганрогском заливе заинтересовалось минприроды
После публикации DonDay о массовой гибели рыбы в Таганрогском заливе, региональное министерство природных ресурсов и экологии проявило серьёзный интерес к этому происшествию. Специалисты министерства направили информацию о гибели рыбы в селе Петрушино Неклиновского района в соответствующие органы.

Как уточнили в ведомстве, этим вопросом занимаются сотрудники Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора и Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. Их цель — выяснить, что стало причиной гибели рыбы в заливе.

Следует отметить, что в заливе погибло множество речных обитателей. Очевидцы предполагают, что причина — канализационные выбросы.

Как сообщил DonDay со ссылкой на кандидата биологических наук Александра Евсюкова, в сточных водах содержатся органические вещества, которые стимулируют бурный рост водорослей. Это приводит к уменьшению количества кислорода в воде, что, в свою очередь, вызывает гибель рыбы. Кроме того, в сбросах могут присутствовать ядовитые элементы, такие как хлорсодержащие вещества и бытовые химические препараты.

С начала 2024 года региональное министерство природных ресурсов зафиксировало 208 случаев загрязнения донских рек и водоёмов. В большинстве случаев причиной загрязнения стали сбросы нечистот.
Фото: соцсети
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