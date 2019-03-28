Ростовский астролог рассказал, как в начале апреля сделать свою жизнь лучше



Специалист рассказал, какое астрологическое значимое событие ждёт ростовчан в первую неделю апреля. К тому же, Анна Давыдова раскрыла секреты того, как улучшить свою жизнь.



В первый лунный день каждого месяца нужно загадывать желания, потому что они обязательно сбудутся. Такой день наступит 5 апреля в 11:50 и продлится до 7 часов утра 6 апреля. В это время все мысли склонны материализоваться. Астролог рекомендует быть особенно позитивными в своих мыслях, думать о своих мечтах и желаниях. Если же будете сосредотачиваться на плохих мыслях, то такая жизнь в будущем вас и будет ждать.



Обратите внимание, что перед 5 апреля будет 29-й, самый негативный, день. Он накапливает злую энергию всего месяца. В это время, 4 апреля, нужно провести уборку в доме, чтобы опустошить стакан перед тем, как его наполнить. Убрав одно плохое, вы призываете одно хорошее. Анна Давыдова напоминает, что по четвергам и субботам лучше не пачкать голову: не мыть не голову, не стирать и т. д. Это поверие связано с финансовым благополучием. Поэтому в четверг лучше провести сухую уборку жилища.



С пятницы начнётся новый лунный месяц. Это значит, что хороши начинания. Вместе с Луной будут расти перспективы ваших новых идей и проектов. Не бойтесь начать реализовывать задуманное или заняться необычным хобби.