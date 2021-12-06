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Число умерших от коронавируса в Ростовской области превысило 9 тысяч человек

Число умерших от коронавируса в Ростовской области превысило 9 тысяч человек
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса скончались 9 009 человек. Из них 35 умерли за сутки с 7 по 8 декабря.

Опасная инфекция забрала жизни 19 женщин в возрасте от 45 до 94 лет и 16 мужчин - от 53 до 88 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, онкология, а также сердечно-сосудистые и аутоиммунные заболевания.

Увеличилось и количество пациентов с COVID-19. За последние сутки положительные результаты ПЦР-тестов получили 655 жителей региона. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 180 762 человека. По информации областного правительства, более 85% из них уже выздоровели.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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