«Чёрная пятница»: советы и лайфхаки в день тотальных скидок

Один из самых долгожданных праздников, который ждут люди по всему миру - Black Friday. В России этот день известен как «Чёрная пятница»: тотальные распродажи, сумасшедшие скидки на все товары во всех магазинах страны. Как правило, самые счастливые сутки для шопоголиков выпадают на последнюю пятницу последнего месяца осени. В 2020 году они наступят 27 ноября. До дня Х - еще неделя, но уже сейчас нужно подумать, на какие товары обратить внимание. Как не потерять голову от низких цен, получить настоящую выгоду от покупки и удержаться от ненужных приобретений, рассказала руководитель отдела маркетинга ГК «Май» Виктория Ульянова.По словам эксперта, к «Чёрной пятнице» необходимо как следует подготовиться. Этот день не для того, чтобы успеть ухватить какую-нибудь безделушку, а для полезного шопинга. Виктория Ульянова назвала четыре главных лайфхака, которых нужно придерживаться.1. Начать заранее отслеживать цену товаров на сайтах и откладывать их в корзину. А в «Чёрную пятницу» сравнить стоимость.2. Следить за блогерами-амбассадорами брендов. Многие из них в преддверии тотальных распродаж дают личные промокоды, делающие цену продукта ещё ниже.3. Уделять внимание уведомлениям и «напоминалкам» с каких-либо интернет-магазинов.4. Замечать таргетированную рекламу.Многим покупателям очень сложно сдержаться: они скупают практически все магазины, где только увидят скидки. Маркетолог выделила основные категории товаров, которые окажутся максимально выгодным приобретением.В первую очередь это техника: смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты. Для заядлых игроков «Чёрная пятница» - отличный шанс оторвать приставку новой модели и запастись разными видеоиграми. По низкой цене можно найти фото- и видеоаппаратуру или бытовую технику, например, кофемашину, электроплиту, посудомоечную машину и т. д.Кроме того, отличная идея закупиться новогодними и рождественскими подарками для родных и близких в тотальную распродажу. Это сэкономит и время, и деньги.Маркетолог выделила также спортивные вещи и аксессуары от дорогих брендов. В основном это горнолыжные костюмы, сноуборды, доски для сёрфинга. Зачастую на такие товары цены не сложишь, но со скидкой уже можно задуматься об отдыхе где-нибудь на море или среди льда и снега.Не стоит забывать про одежду из популярных в России магазинов. По мнению эксперта, «Чёрная пятница» - это тема не о сезоне, поэтому надо смело смотреть на летние, весенние кофточки, костюмы, обувь и т. д. Однако это не всегда действует с эксклюзивными брендовыми вещами.Что касается духов, одеколонов, уходовой и декоративной косметики, то «Чёрная пятница» как раз для индустрии красоты. Парфюмер из Ростова Яна Чуваева добавила, что в день скидок можно выходить на охоту люкс-сегмента и нишевой, авторской парфюмерии.К 27 ноября покупатели уже должны определиться, чего хотят, что им нужно и необходимо. Конечно, золотое правило «здесь и сейчас» никто не отменял, поэтому выбор в пользу скидки, а не полезности был, есть и будет.