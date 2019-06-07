Часть Ростова в ближайшие дни останется без света



Фото: Maima-sp.ru

В Ростове с 10 по 14 июня десятки домов останутся без света. Об отключениях сообщает «Донэнерго».



Подача электроэнергии временно будет прекращена в центре города, в районе Темерника, Западного микрорайона и других частях города.



Так, 10 июня, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Штахановского, в домах 12, 12/1, 12/2;

- Предботанической, 4;

- Паустовского, 5/2;

с 10 до 14 часов:

в переулке Соборном, в домах со 104 по 110;

- Юфимцева, 4/1, 4/2.



11 июня с 9 до 17 часов отключение электроэнергии запланировано на улицах:

- Пугачёва, в домах с 25 по 47 и с 28 по 46;

- Молодёжной, в домах с 61 по 83 и с 62 по 78;

- Грисенко, в домах с 7 по 17 и с 8 по 16;

- Лихачёва, в домах с 3 по 15 и с 4 по 12;

- Бусыгина, в домах с 1 по 13, 2, 2а;

- Васильева, в домах с 1 по 7 и с 4 по 10;

- Сурмача, в домах со 2 по 6, 5 и 17/8, с 16 по 20;

- Яковлева, в домах с 11 по 15 и с 8 по 14;

- Тоннельной, в домах с 9 по 33 и с 4 по 8а;

- Кооперативной, в домах с 51 по 69 и с 30 по 58;

- Красина;

- Профинтерна, в домах с 19 по 35;

- Караванной;

в гаражах «Масса»;

в переулках:

- Короленко;

- Макеевском;

- Полюсном;

- Стандартном;

- Балтийском.



С 10 до 16 часов без света останутся жильцы домов №№ 11а, 13, 15, 15а, 15б по улице 1-й Конной Армии.



12 июня с 9 до 14 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Серафимовича, в домах с 49 по 75 и с 46 по 69;

- Социалистической, в домах с 57 по 83, с 56 по 82 и № 51/58;

в переулке Соборном, в домах с 17 по 19 и с 24 по 26;

на проспекте Будённовском, 22, 24, 26.



С 9 до 17 часов света не будет на улицах:

- Думенко, 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14;

- Миронова, 3/3;

- Зорге, 58, 58а/8, 56/2, 58/3, 58/1;

- Содружества, 37/2;

- Страны Советов, в домах с 14 по 38.



14 июня с 9 до 12 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:

- Щербакова, в домах с 1 по 67 и со 2 по 50;

- Курчатова, в домах с 1 по 5;

- Пулемётной, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;

- Молодёжной, в домах с 1 по 11 и со 2 по 12;

- 12-го Декабря, в домах с 1 по 21 и со 2 по 26;

- Фабричной, в домах с 1 по 7 и со 2 по 36;

- Алеутской, в домах с 1 по 53 и с 30 по 68;

- Соревнования, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;

в переулках:

- Аджарском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;

- Запрудном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16.



С 9 до 16 часов свет отключат на улицах:

- Зорге, 56/1, 56;

- Содружества, 35/2.



С 9 до 17 часов света не будет в домах №№ 16, 16б, 18/1, 18/3 по улице Капустина.



Отключение электроэнергии проводится в связи с техническим обслуживанием оборудования.