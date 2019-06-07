Часть Ростова в ближайшие дни останется без света
Фото: Maima-sp.ru
В Ростове с 10 по 14 июня десятки домов останутся без света. Об отключениях сообщает «Донэнерго».
Подача электроэнергии временно будет прекращена в центре города, в районе Темерника, Западного микрорайона и других частях города.
Так, 10 июня, с 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Штахановского, в домах 12, 12/1, 12/2;
- Предботанической, 4;
- Паустовского, 5/2;
с 10 до 14 часов:
в переулке Соборном, в домах со 104 по 110;
- Юфимцева, 4/1, 4/2.
11 июня с 9 до 17 часов отключение электроэнергии запланировано на улицах:
- Пугачёва, в домах с 25 по 47 и с 28 по 46;
- Молодёжной, в домах с 61 по 83 и с 62 по 78;
- Грисенко, в домах с 7 по 17 и с 8 по 16;
- Лихачёва, в домах с 3 по 15 и с 4 по 12;
- Бусыгина, в домах с 1 по 13, 2, 2а;
- Васильева, в домах с 1 по 7 и с 4 по 10;
- Сурмача, в домах со 2 по 6, 5 и 17/8, с 16 по 20;
- Яковлева, в домах с 11 по 15 и с 8 по 14;
- Тоннельной, в домах с 9 по 33 и с 4 по 8а;
- Кооперативной, в домах с 51 по 69 и с 30 по 58;
- Красина;
- Профинтерна, в домах с 19 по 35;
- Караванной;
в гаражах «Масса»;
в переулках:
- Короленко;
- Макеевском;
- Полюсном;
- Стандартном;
- Балтийском.
С 10 до 16 часов без света останутся жильцы домов №№ 11а, 13, 15, 15а, 15б по улице 1-й Конной Армии.
12 июня с 9 до 14 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Серафимовича, в домах с 49 по 75 и с 46 по 69;
- Социалистической, в домах с 57 по 83, с 56 по 82 и № 51/58;
в переулке Соборном, в домах с 17 по 19 и с 24 по 26;
на проспекте Будённовском, 22, 24, 26.
С 9 до 17 часов света не будет на улицах:
- Думенко, 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14;
- Миронова, 3/3;
- Зорге, 58, 58а/8, 56/2, 58/3, 58/1;
- Содружества, 37/2;
- Страны Советов, в домах с 14 по 38.
14 июня с 9 до 12 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах:
- Щербакова, в домах с 1 по 67 и со 2 по 50;
- Курчатова, в домах с 1 по 5;
- Пулемётной, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16;
- Молодёжной, в домах с 1 по 11 и со 2 по 12;
- 12-го Декабря, в домах с 1 по 21 и со 2 по 26;
- Фабричной, в домах с 1 по 7 и со 2 по 36;
- Алеутской, в домах с 1 по 53 и с 30 по 68;
- Соревнования, в домах с 1 по 23 и со 2 по 24;
в переулках:
- Аджарском, в домах с 1 по 11 и со 2 по 10;
- Запрудном, в домах с 1 по 19 и со 2 по 16.
С 9 до 16 часов свет отключат на улицах:
- Зорге, 56/1, 56;
- Содружества, 35/2.
С 9 до 17 часов света не будет в домах №№ 16, 16б, 18/1, 18/3 по улице Капустина.
Отключение электроэнергии проводится в связи с техническим обслуживанием оборудования.