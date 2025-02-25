Фото: Ростовский городской транспорт

Часть Ростова осталась без общественного транспорта из-за снегопада. Информацию об этом предоставили в муниципальном транспортном предприятии.В частности, маршруты трамваев №7 и №10 были изменены и сокращены. Это связано с повреждением линий электропередач на улице Осипенко, произошедшим днем ранее. Автобусы, призванные компенсировать отсутствие трамвайного сообщения, не смогли выйти на линию.Трамвайное движение приостановлено на отрезке от улицы Чукотской до Ленгородского депо, расположенного на улице Профсоюзной. В связи с этим трамвай №7 курсирует от депо до Центрального рынка, а трамвай №10 – от депо до Сельмаша.На данный момент сроки возобновления движения в полном объеме остаются неизвестными.