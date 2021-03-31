Часть коронавирусных ограничений сняли в Ростовской области

Некоторые коронавирусные ограничения утратили силу в Ростовской области 2 апреля. Соответствующие изменения в постановление правительства №272 губернатор внес 2 апреля.Теперь трибуны открытых стадионов региона можно заполнять на 75 процентов при проведении любых соревнований. Это на четверть больше, чем в последний месяц.В прошлый раз ограничения по COVID-19 в Ростовской области снимали 9 марта, а до этого – 11 февраля. Жителям дали возможность обратиться в больницу за плановой медпомощью, пройти курсовое или программное лечение, открыли фудкорты и ледовые катки.