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Часть коронавирусных ограничений сняли в Ростовской области

Часть коронавирусных ограничений сняли в Ростовской области
Некоторые коронавирусные ограничения утратили силу в Ростовской области 2 апреля. Соответствующие изменения в постановление правительства №272 губернатор внес 2 апреля.

Теперь трибуны открытых стадионов региона можно заполнять на 75 процентов при проведении любых соревнований. Это на четверть больше, чем в последний месяц.

В прошлый раз ограничения по COVID-19 в Ростовской области снимали 9 марта, а до этого – 11 февраля. Жителям дали возможность обратиться в больницу за плановой медпомощью, пройти курсовое или программное лечение, открыли фудкорты и ледовые катки.

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