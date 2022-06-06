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Часть Александровки осталась без света, воды и связи вечером 7 июня

Часть Александровки осталась без света, воды и связи вечером 7 июня
Часть Александровки в районе осталась без света, воды и связи. Спальный район Ростова погрузился во тьму вечером 7 июня.

Около 22 часов в некоторых домах ростовчан резко выключился свет. Оказалось, что и воды нет. Люди стали звонить в диспетчерскую, чтобы узнать, что случилось, но и связь как назло перестала работать.

- В Жэу дозвониться не выходит, скорее всего в их колл-центре тоже нет света, - написала одна из жительниц Александровки.

Район погрузился в кромешную темноту, заставив жителей нервничать. К счастью, мини-апокалипсис длился недолго. Спустя час людям дали свет и воду. Оказалось, что причиной ЧП стали перепады напряжения.
Фото: соцсети.
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