Часть Александровки осталась без света, воды и связи вечером 7 июня

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Часть Александровки в районе осталась без света, воды и связи. Спальный район Ростова погрузился во тьму вечером 7 июня.Около 22 часов в некоторых домах ростовчан резко выключился свет. Оказалось, что и воды нет. Люди стали звонить в диспетчерскую, чтобы узнать, что случилось, но и связь как назло перестала работать.- В Жэу дозвониться не выходит, скорее всего в их колл-центре тоже нет света, - написала одна из жительниц Александровки.Район погрузился в кромешную темноту, заставив жителей нервничать. К счастью, мини-апокалипсис длился недолго. Спустя час людям дали свет и воду. Оказалось, что причиной ЧП стали перепады напряжения.