Центр Ростова лишат горячей воды на две недели

Фото: Rostov.ru.

В Ростове продолжают готовиться к следующему отопительному сезону. В городе снова отключат горячую воду. На этот раз без нее останутся жители центральной части города. Водоснабжение приостановят с 20 июня по 3 июля.Ограничения ждут людей, проживающих в пределах набережной реки Дон, на Сиверса, Пушкинской, Соколова, Текучева, Театральном, Шолохова и завершится граница 22-й и 21-й Линиями. Там горячей воды не будет совсем.Со сниженным давлением воду будут подавать в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина – Пацаева – бульвара Комарова – Стартовой – Планетной – Орбитальной – Каракумской – проспекта Королева – проспекта Космонавтов – Волкова. В районе Темерника не будет воды по улице Лелюшенко, Миронова, Думенко и остальным, находящимся в их границах.Воду отключат и в районе проспекта Ленина в пределах улиц и переулков: Нансена – Ахтарского – Текучева – Мечникова – Стадионной – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспекта Нагибина – Новаторов – Врубовой – Актюбинского.Горячую воды вернут не раньше 4 июля. Однако если в процессе проверки выявят дефекты, срок могут перенести. Так, жители Западного района лишились воды почти на месяц, несмотря на все обещания. Выявили дефекты – пришлось устранять. Сначала воду должны были вернуть 1 июня, потом – 3, 7, а сейчас оказалось, что раньше 9 можно не ждать.