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ЦБЖ Ростова выделит 5 миллионов рублей на содержание бездомных собак

ЦБЖ Ростова выделит 5 миллионов рублей на содержание бездомных собак
На содержание бездомных животных в Ростове потратят 5 миллионов рублей. По информации на сайте государственных закупок, услуга обойдется в 5 миллионов рублей. Средства планируют направить из городского бюджета.

Заказчиком выступает МКУ «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» (ЦБЖ). От подрядчика требуется ежедневно осматривать «хвостиков», кормить и поить их, выгуливать. В вольерах, будках, клетках и на площадках необходимо регулярно наводить чистоту, а также мыть миски и поилки.

Для щенков, взрослых и пожилых псов предусмотрен соответствующий вид корма. Отдельно прописаны требования к кормам, предназначенным для четвероногих с особенностями здоровья. Например, с заболеваниями почек, чувствительными кожей или пищеварением.
Фото: Rostov.ru.
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