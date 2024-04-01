ЦБЖ Ростова выделит 5 миллионов рублей на содержание бездомных собак

Фото: Rostov.ru.

На содержание бездомных животных в Ростове потратят 5 миллионов рублей. По информации на сайте государственных закупок, услуга обойдется в 5 миллионов рублей. Средства планируют направить из городского бюджета.Заказчиком выступает МКУ «Городской центр управления численностью безнадзорных животных» (ЦБЖ). От подрядчика требуется ежедневно осматривать «хвостиков», кормить и поить их, выгуливать. В вольерах, будках, клетках и на площадках необходимо регулярно наводить чистоту, а также мыть миски и поилки.Для щенков, взрослых и пожилых псов предусмотрен соответствующий вид корма. Отдельно прописаны требования к кормам, предназначенным для четвероногих с особенностями здоровья. Например, с заболеваниями почек, чувствительными кожей или пищеварением.