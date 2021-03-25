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Бывший начальник управления ЖКХ Батайска пойдет под суд за халатность

Бывший начальник управления ЖКХ Батайска пойдет под суд за халатность
Экс-начальник управления ЖКХ Батайска предстанет перед судом. В отношении чиновника прокуратура города Батайск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о халатности.

По версии следствия, в феврале 2020 года бывший начальник ЖКХ не проверил должным образом документы, предоставленные экс-директором МУП «Комбинат благоустройства муниципального учреждения города Батайска». Как выяснилось позже, в актах выполненных работ были указаны фиктивные данные о покупке технической соли и песка для выполнения контракта по зимнему содержанию дорог. Обвиняемый подписал документы. В результате его халатности бюджету городу был причинен ущерб в размере более 1,6 миллионов рублей.

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Как сообщал Rostov.ru, на экс-директора МУП «Комбинат благоустройства муниципального учреждения города Батайска» также завели уголовно дело. Он пойдет под суд по обвинению в мошенничестве в размере 3 миллионов рублей.

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