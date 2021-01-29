Экс-директор комбината благоустройства Батайска предстанет перед судом
На фото: отдел благоустройства в городе Батайске.
Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бывшего гендиректора комбината благоустройства Батайска направили в суд. Он вместе с замдиректора строительной компании обвиняется в хищении 3 миллионов рублей. Об этом стало известно 2 февраля.
Как сообщал Rostov.ru, у экс-директора комбината был преступный сговор с заместителем директора коммерческой фирмы. Согласно муниципальному контракту обвиняемые должны были выполнить работы по зимнему содержанию дорог Батайска. Они предоставили в ЖКХ фиктивные документы о покупке техсоли и песка, похитив таким образом порядка 3 миллионов рублей.
- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Вскоре его рассмотрит суд.