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Экс-директор комбината благоустройства Батайска предстанет перед судом

Экс-директор комбината благоустройства Батайска предстанет перед судом
На фото: отдел благоустройства в городе Батайске.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бывшего гендиректора комбината благоустройства Батайска направили в суд. Он вместе с замдиректора строительной компании обвиняется в хищении 3 миллионов рублей. Об этом стало известно 2 февраля.

Как сообщал Rostov.ru, у экс-директора комбината был преступный сговор с заместителем директора коммерческой фирмы. Согласно муниципальному контракту обвиняемые должны были выполнить работы по зимнему содержанию дорог Батайска. Они предоставили в ЖКХ фиктивные документы о покупке техсоли и песка, похитив таким образом порядка 3 миллионов рублей.

- Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Вскоре его рассмотрит суд.

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