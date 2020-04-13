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Под суд пойдёт экс-начальник управления образования Волгодонска

Под суд пойдёт экс-начальник управления образования Волгодонска
В Ростовской области суд рассмотрит дело бывшего начальника управления образования Волгодонска. Анна Пустошкина обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия, в 2016 году женщина дала указание руководителям образовательных учреждений, чтобы они заключили договоры на поставку продуктов с организациями, которые она контролировала. При этом товар должны были поставлять по завышенным ценам. В результате городской бюджет потерял более 16 миллионов рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

В случае, если вину Анны Пустошкиной докажут, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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