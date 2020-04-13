Под суд пойдёт экс-начальник управления образования Волгодонска

В Ростовской области суд рассмотрит дело бывшего начальника управления образования Волгодонска. Анна Пустошкина обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».По версии следствия, в 2016 году женщина дала указание руководителям образовательных учреждений, чтобы они заключили договоры на поставку продуктов с организациями, которые она контролировала. При этом товар должны были поставлять по завышенным ценам. В результате городской бюджет потерял более 16 миллионов рублей.В случае, если вину Анны Пустошкиной докажут, ей грозит до десяти лет лишения свободы.