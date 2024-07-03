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В Ростове экс-сотрудницу налоговой службы обвинили в попытке взяточничества

В Ростове экс-сотрудницу налоговой службы обвинили в попытке взяточничества
В Ростове сотрудницу налоговой службы будут судить за попытку получения взятки. Об этом сообщили 3 июля в СУ СК по Ростовской области.

В 2023 году сотрудница налоговой службы проводила проверку одной из фирм. Там она обнаружила неуплату страховых взносов. Чтобы избежать «проблем», владелец фирмы предложил взятку сотруднику налоговой в размере 5 миллионов рублей.

Для совершения сделки потребовались два фигуранта, которые передадут сумму сотруднице. Однако довести дело до конца так и не получилось.

Силовики задержали женщину и предъявили ей обвинение за попытку получения взятки. Собрав доказательную базу, следственный комитет смог доказать вину. В настоящее время женщина ожидает окончательного решения суда.

На двух посредников также завели отдельное уголовное дело.
Фото: соцсети
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