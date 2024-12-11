Бывшего судью Железнодорожного районного суда Ростова подозревают в мошенничестве

Фото: Дондей

Бывший судья Железнодорожного суда Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела. Евгения Кувинова подозревают в мошенничестве.По данным следствия, с марта по апрель 2021 года, когда Кувинов был судьей, он пообещал гражданину помочь освободиться от уголовной ответственности. Судья получил 2,4 миллиона рублей. Кувинов должен был передать эти деньги коллеге из другого районного суда, который рассматривал дело. Однако Кувинов не выполнил свою часть сделки.Как сообщили в УФСБ Ростовской области, уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено и расследуется ГСУ СК России, - сообщили в УФСБ Ростовской области.