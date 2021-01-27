Бывшего сотрудника штаба Навального в Ростове выпустили из спецприемника

Бывшего сотрудника штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Вадима Кобзева выпустили из спецприемника после семи суток административного ареста, пишет DonDay.ru. Срок наказания у него истек 29 января.Кобзев подал апелляцию. Ходатайствовал о вызове прокурора, чтобы он участвовал в ее рассмотрении, а также сотрудников Центра по противодействию экстремизму, которые задерживали его. Ростовский областной суд отклонил заявление, оставив в силе прежнее решение.24-летнего бывшего активиста арестовали 22 января накануне акции протеста в поддержку Навального по статье «Мелкое хулиганство». В камере Кобзев был вместе с другими задержанными активистами, включая Ксению Середкину и Татьяну Спорышеву. По иронии судьбы Вадим не работает в штабе Навального с марта 2018 года.