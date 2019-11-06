В Санкт-Петербурге с почестями захоронили лётчика из Ростова, погибшего во время войны



Лётчика из Ростова с почестями похоронили в Санкт-Петербурге. Останки бойца нашли в Ленинградской области.



Траурная церемония прошла 7 ноября на Северном кладбище посёлка Парголово. Воинские почести погибшему офицеру отдал почётный эскорт от Военной академии связи имени Семена Будённого.



Напомним, останки лётчика нашли участники санкт-петербургского поискового движения. Самолёт с пилотом внутри пролежал 77 лет в Малуксинских болотах на территории Ленинградской области. Питерские поисковики обнаружили его в декабре 2018 года.



Вместе с останками поисковики нашли медальон, благодаря которому удалось установить личность погибшего бойца. Им оказался уроженец Ростова-на-Дону Александр Илларионов. В медальоне также находились снимок девушки с подписью «Вера» и листок со стихами Григория Гридова «Петлицы боевые».



Как удалось установить, солдат погиб совсем в юном возрасте – в 22 года. Его истребитель рухнул во время воздушного боя с врагом в районе Погостья. Трагедия произошла 15 марта 1942 года. После катастрофы к месту сразу была направлена специальная группа, однако тогда найти самолёт не удалось.



Поисковики пытались найти родственников погибшего бойца, чтобы пригласить их на церемонию захоронения либо передать останки на родину. Но, к сожалению, найти родных героя не удалось.

