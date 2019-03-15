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Из центра помощи детям в Ростовской области пропала воспитанница

Из центра помощи детям в Ростовской области пропала воспитанница
Пропавшую без вести воспитанницу социального центра разыскивают в Ростовской области. Известно, что 7 марта 17-летняя Вероника Романова уехала из Большелогского ЦПД. Она направлялась к родителям в село Анастасиевка Матвеево-Курганского района. Обратно в соццентр девушка не вернулась. Сейчас в её поисках участвуют знакомые, а также сотрудники полиции.

Директор ЦПД отказалась комментировать пропажу ребёнка. Также она не ответила на вопрос о том, связывались ли сотрудники центра с родителями пропавшей.

Веронике на вид - 15-20 лет. Она среднего роста, телосложение худощавое. У девушки прямые светлые волосы и карие глаза.

В последний раз её видели в зимней пятнистой куртке (см. фото ниже) и голубых джинсах.

Из центра помощи детям в Ростовской области пропала воспитанница

Особая примета пропавшей – татуировка на запястье в виде надписи «Я тебя люблю».

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вероники Романовой, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 505-40-49, 8 (863) 507-10-04 или 02.

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