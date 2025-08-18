Новости
Большинство жильцов после атаки БПЛА в центре Ростова вернулись в квартиры

Большинство жителей домов, повреждённых в результате атаки беспилотника в центре Ростова, вернулись в свои квартиры. Информацию предоставили на сайте городской администрации.

17 августа в Октябрьском районе состоялась встреча главы администрации Бебури Месхи с жителями, чьё имущество пострадало. В ходе встречи люди задавали вопросы о сроках ремонта и компенсациях.

На данный момент территории вокруг домов уже расчищены. Специалисты продолжают обходить квартиры и составлять акты, на основании которых жители могут получить полагающиеся им выплаты. Кроме того, стартовали работы по замеру окон и балконов, которые требуют замены. Подача газа в домах уже восстановлена, и большинство жильцов вернулись в свои квартиры.

14 августа в Ростове-на-Дону случилось ЧП. Беспилотник врезался в многоквартирный дом на пересечении улиц Тельмана и Лермонтовской. Были разбиты окна в десятках квартир, жильцов эвакуировали. На месте работали экстренные службы. 13 человек получили ранения, шестерых госпитализировали. Сейчас пострадавшие восстанавливаются.
Фото: Правительство РО
