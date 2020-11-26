Больше всего инфицированных COVID-19 на Дону - граждане от 46 до 65 лет

В донском регионе наибольшее число заболевших коронавирусом выявили среди граждан от 46 до 65 лет, сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 28 ноября в регионе зафиксировано 39 343 случая заражения новым вирусом, 320 человек из их числа получили диагноз за последние сутки. Дончане в возрасте от 46 до 65 лет составили 41,9% (134 человека). На втором месте - инфицированные в возрасте от 18 до 45 лет - 91 человек, или 28,4%. У 65 пенсионеров от 66 до 79 лет также выявили опасную инфекцию, что составляет 20,3%.Меньше всего случаев заражения медики зафиксировали среди детей - 2,2% (семь заболевших) и пожилых дончан старше 80 лет - 7,2% (23 человека).Жертвами вируса за день стали 23 человека. Всего COVID-19 унес жизни 1 296 дончан.