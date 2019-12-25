Больше блеска: визажист рассказал, какой макияж сделать на Новый год



Новогодняя ночь – не время сдерживать и ограничивать себя. Такой подход нужно использовать и в праздничном макияже. Визажисты не призывают делать на своём лице боевой раскрас индейца, но и скромничать тоже не стоит. Бледных румян нежных оттенков и прозрачного блеска на губах, которыми вы обходитесь в будни, в новогоднюю ночь явно будет недостаточно.



Ростовский визажист Кристина Теплова рассказала, как сделать праздничный макияж ярким и впечатляющим.

- Каждая девушка желает блистать в эту ночь. Для этого следует воспользоваться одним из трендов этого сезона - блёстками. Именно они помогут сделать быстрый, но эффектный образ, - рассказала Кристина.







Нанесите кремовые тени на веко и распределите края. Затем возьмите блёстки или мерцающие тени и нанесите их на центр века. Тщательно прокрасьте ресницы.



Ещё один вариант «блестящего» макияжа – золотистая подводка. Её можно нанести поверх обычной.

Густые ресницы - это ещё один тренд. Ну а на губы нанесите блеск, он сделает ваш образ не только модным, но и подчеркнёт пухлые губы.







Если вы сделали акцент на глазах, на «яблочки» щёчек можно нанести лёгкий румянец.



Не оказалось блесток под рукой, да и краситься уже нет времени? Тогда воспользуйтесь ещё одним советом. Нанесите на губы красную помаду - и модный образ готов.



Если же время ещё остаётся, потратьте его на причёску. Мода на простые и незаурядные образы позволит сделать укладку самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.







Вариант первый. Соберите волосы в элегантный пучок. Оформить его можно косичкой либо лёгкими завитками.



Вариант второй. Если у вас густые и более тонкие волосы, эффектно будет смотреться причёска с распущенными подкрученными локонами. Пряди можно подобрать и заколоть на затылке, создав таким образом причёску Мальвины.



Третий беспроигрышный вариант. Лёгкость и романтичность образу придадут структурированные локоны. Определённый тип локонов можно подобрать для конкретного типа волос. Это могут быть либо крупные воздушные пряди, либо мелкие кудри.







Не забудьте про заколки и другие элементы декора для волос, которые сделают вашу причёску по-настоящему праздничной!



И, подводя черту, следует добавить: причёска и макияж должны соответствовать наряду. Поэтому образ следует продумывать комплексно, начиная от туфель и заканчивая цветом лака для ногтей.