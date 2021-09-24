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Более 60% новых инфицированных на Дону - ростовчане

Более 60% новых инфицированных на Дону - ростовчане
В Ростове выявили более 60% из всего количества новых инфицированных коронавирусом на Дону. Об этом сообщает правительство донского региона.

По состоянию на 27 сентября, в Ростовской области выявили 485 новых случаев заболевания коронавирусом. Из этого числа 62% - жители Ростова (182 человека). Десять заболевших - в Волгодонске. Третье место (по девять инфицированных) разделили Азов, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Аксайский, Красносулинский и Семикаракорский районы.

Меньше всего, по два заболевших, - в Белокалитвинском, Заветинском, Кашарском, Куйбышевском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском районах.

Всего с начала пандемии опасный вирус выявили более чем у 137 тысяч человек. Жертвами инфекции COVID-19 стали 6 722 человека.
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