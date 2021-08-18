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Более 200 случаев заражения коронавирусом выявили в Ростове

Более 200 случаев заражения коронавирусом выявили в Ростове
За последние сутки на Дону зафиксировали 489 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные зарегистрированы в 51 городе и районе Ростовской области.

По-прежнему на первом месте разместился Ростов. В донской столице последние несколько дней рекордное число заболевших - больше 200 человек. По данным на 20 августа, в Ростове - 208 новых инфицированных. Второе место (по 10 заболевших) поделили Азовский, Мясниковскоий районы. В Гуково, Новошахтинске, Багаевском, Зерноградском, Неклиновском районах - по девять инфицированных.

Меньше всего, по одному заболевшему, - в Белокалитвинском, Заветинском, Куйбышевском, Милютинском, Ремонтненском районах.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 119 тысяч человек. Жертвами опасного вируса стали 5 689 человек.

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