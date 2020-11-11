Более 27,5 тысячи жителей Ростовской области вылечились от коронавируса

В Ростовской области количество выздоровевших от коронавируса пополнили еще 238 человек. Об этом стало известно 13 ноября.По данным регионального правительства, с новой инфекцией справились 27 678 пациентов, из которых 238 выздоровели за последние сутки.В стационарах получают лечение 1 836 дончан. Среди них 157 человек находятся в тяжелом состоянии - на аппаратах ИВЛ.При этом количество больных COVID-19 по-прежнему ежедневно увеличивается на несколько сотен жителей Ростовской области. Так, за последние 24 часа коронавирус подхватили 310 человек. Всего за период пандемии вирусом заразились 34 657 человек. Из них 1 031 пациент не справился с опасной инфекцией. Лишь за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали восемь мужчин в возрасте от 44 лет до 91 года и 10 женщин от 48 до 90 лет.