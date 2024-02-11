Более 260 тысяч человек из-за непогоды остались без света в Ростовской области

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В Ростовской области более 260 тысяч человек остались без света 11 февраля. Данные приводит Министерство энергетики РФ.Восстановительными работами занимаются свыше 100 бригад – это более 300 специалистов, также задействовано около 140 единиц специальной техники. Из-за сильного дождя и минусовой температуры на проводах образуется лед. Под его тяжестью линии электропередачи обрываются.Обесточенными остаются насосные станции и котельные. Из-за этого в некоторых населенных пунктах в жилых домах нет питьевой воды и отопления.Напомним, что в регионе действует штормовое предупреждение. Гражданам не рекомендуют выходить на улицу без острой необходимости.