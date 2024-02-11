В Ростовской области почти 195 тысяч человек остаются без света из-за непогоды

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В Ростовской области области без света остаются почти 195 тысяч человек. Об этом утром 11 февраля заявили в Министерстве энергетики России.Проблемы с электричеством наблюдаются примерно в 280 населенных пунктах региона. Причиной коммунальной катастрофы остается непогода. Провода ЛЭП обрывается не выдерживают веса ледяных отложений и обрываются. Восстановительными работами больше суток занимаются свыше 100 бригад – это более 300 специалистов, также задействовано около 140 единиц специальной техники.В некоторых муниципалитетах региона обесточенными оказались котельные, которые снабжали теплом жилые дома и социальные объекты.Напомним, непогода в Ростовской области разбушевалась 9 февраля. За сутки на севере области выпало большое количество снега. Тяжелая ситуация сохранится до конца 11 февраля.