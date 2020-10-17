Беспилотник засек движение колонны военной техники в обход границы Украины с Ростовской областью

Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают следить за обстановкой на приграничных территориях России с Украиной. Очередные сведения содержатся в отчете специалистов миссии.Вечером 16 октября беспилотник заметил колонну, состоящую из двух грузовиков военного типа и одного мини-фургона, направляющуюся в сторону села Маныч, что примерно в 200 метрах от границы с Ростовской областью. Машины двигались в обход государственной границы.Затем беспилотник засек вторую колонну, состоящую из двух грузовиков военного типа, въезжающую на Украину по той же грунтовой дороге в районе Маныча, где нет пунктов пропуска через границу.Около 22 часов военные, находящиеся внутри техники, начали разгружаться. В это время беспилотник засек 12 человек из первого конвоя и десять из второго. Спустя примерно час обе колонны направились в сторону Успенки, причем вторая колонна отклонилась от первой, в то время как та продолжила движение в направлении Успенки.Наблюдатели отметили, что и ранее видели колонны грузовиков в этом районе. В частности, последний раз недалеко от Маныча ОБСЕ засекла технику в июне и июле 2020 года.