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Локомотив с нефтяными танкерами засекли на границе Украины с Ростовской областью

Локомотив с нефтяными танкерами засекли на границе Украины с Ростовской областью
Наблюдатели ОБСЕ продолжают работу в зоне границы Украины с Россией. Очередной отчет специалистов был представлен 21 сентября на официальном сайте миссии.

На железнодорожном вокзале в районе Вознесеновки (граница Луганска с Ростовской областью) 19 сентября наблюдатели засекли локомотив с тремя нефтяными танкерами и более чем 40 грузовыми вагонами, прицепленными к нему. Все они были стационарными.

Были вагоны пустыми или наполненными, неизвестно. Также наблюдатели миссии не могли видеть, куда отправился нефтяной локомотив.

Напомним, ранее в этом же месте (граница Луганска с Ростовской областью) беспилотник дальнего действия засек грузовой поезд, перевозящий дизельное топливо.

Локомотив и девять вагонов двигались на северо-запад со стороны границы в направлении железнодорожного вокзала в Вознесеновке. Для каких целей поезд вез топливо на Украину, также остается неизвестным.

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