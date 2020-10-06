На границе Украины с Ростовской областью засекли тепловоз с 50 вагонами

Специалисты миссии ОБСЕ продолжают регистрировать наблюдения с приграничных районов Украины с Ростовской областью. Очередные данные появились на сайте миссии.Вечером 4 октября на юго-восточной окраине Анановки, примерно в девяти километрах от границы ЛНР с Россией, беспилотник дальнего действия засек поезд. Он состоял из тепловоза и 50 порожних вагонов-хопперов, которые двигались в сторону границы сопредельных государств.Наблюдатели миссии не могли видеть, прибыл ли поезд к границе, а также, с какой целью он туда направлялся.Добавим, что наблюдатели ОБСЕ едва ли не ежедневно слышат звуки движущихся поездов на ж/д станциях в приграничных зонах. Однако из-за плохой видимости и деревьев они не могут узнать, с какой целью составы курсируют между государствами.