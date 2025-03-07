Фото: DonDay

Улицу Обороны в центре Ростова перекрыли из-за крупного пожара в жилом доме. Происшествие случилось днем 7 марта.Напомним, возгорание произошло в историческом доме по адресу: улица Обороны, 81. Жильцы выбежали на улицу в домашней одежде. На место прибыли 26 пожарных на 6 автоцистернах.Движение по улице Обороны от Семашко до Газетного перекрыто. Все машины, которые двигаются в районе Центрального рынка в сторону места возгорания, разворачивают.