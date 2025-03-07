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Улицу Обороны в центре Ростова перекрыли из-за крупного пожара в жилом доме

Улицу Обороны в центре Ростова перекрыли из-за крупного пожара в жилом доме
Улицу Обороны в центре Ростова перекрыли из-за крупного пожара в жилом доме. Происшествие случилось днем 7 марта.

Напомним, возгорание произошло в историческом доме по адресу: улица Обороны, 81. Жильцы выбежали на улицу в домашней одежде. На место прибыли 26 пожарных на 6 автоцистернах.

Движение по улице Обороны от Семашко до Газетного перекрыто. Все машины, которые двигаются в районе Центрального рынка в сторону места возгорания, разворачивают.
Фото: DonDay
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