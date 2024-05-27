Берег Таганрогского залива обмелел из-за ветрового сгона

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Из-за сильного ветра берег Таганрогского залива превратился в пустыню. Снимки обмелевшего водоема местные жители разместили в соцсетях 27 мая.Как сообщили горожане, берег водоема обмелел. На кадрах видно, что вода ушла на несколько десятков метров от берега. Причиной стал сильный ветер в Ростовской области. Скорость порывов воздушных масс достигла 18 метров в секунду.В ближайшие сутки на озерных гидрологических постах Цимлянского водохранилища (Ложки, Суворовский, Красноярский, Нижний Чир и Верхний бьеф) уровни воды ожидаются в пределах неблагоприятных отметок.Добавим, сутками ранее ветровой сгон воды наблюдался у Азова, Аксая и Ростова-на-Дону.