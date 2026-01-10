Баста подшутил над своей женой Еленой в соцсетях

Фото: Соцсети

Баста выложил в соцсетях ролик, в котором разоблачил свою жену Елену Пинскую за «ЗОЖ-обман». Забавное видео появилось на странице Елены Пинской-Вакуленко.Елена в соцсетях отвечала на вопросы подписчиков о своей спортивной форме и секретах красоты. Она рассказывала о важности дисциплины, занятий спортом, йогой и контроля питания. Однако позже она опубликовала ролик, где её снимает Баста, когда она ест бургеры. Елена с аппетитом наслаждалась фастфудом, а Василий за кадром иронично напомнил ей о её предыдущих ответах.