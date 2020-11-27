Баста отреагировал на критику соблюдения санитарных норм на концерте в Санкт-Петербурге

Василий Вакуленко прокомментировал критику на счет соблюдения санитарных норм на его концерте в Санкт-Петербурге. Видео с заявлением музыкант опубликовал на своей странице в «Инстаграм».Обсуждаемое в сети мероприятие состоялось 27 ноября, в Ледовом дворце. Многие пользователи начали выкладывать фотографии с концерта, на которых было видно, что далеко не все соблюдали санитарные нормы. Городской комитет по культуре проведет проверку концерта Вакуленко, на предмет выполнения необходимых правил.- Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые были на моем концерте в Санкт-Петербурге в эти выходные, - рассказал Баста в своем заявлении. - Мы готовились к мероприятию, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности задача непростая. И мы считаем, что справились с этим.По словам Василия Вакуленко, все санитарно-эпидемические нормы были соблюдены. Всем присутствующим выдавались маски, а между зрителями соблюдалась социальная дистанция. Кроме того, сам зал в Ледовом дворце заполнялся лишь на 50%.