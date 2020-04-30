Рэпер Баста подарил 700 масок врачам ЦГБ Ростова: видео

Уроженец донской столицы Василий Вакуленко (рэпер Баста) подарил медицинским работникам ЦГБ 700 костюмов и масок. Видео с обращением к врачам ростовчанин опубликовал на своей странице в «Инстаграме».- В это непростое время хочется поблагодарить всех медиков, которые, жертвуя своими жизнями, борются за наши, - рассказал Вакуленко. – В особенности хочется сказать спасибо врачам Центральной городской больницы № 1 Ростова-на-Дону. Мы хотим оказать посильную помощь местным докторам и собрали посылку – 700 масок и 700 костюмов для безопасной работы медицинских сотрудников.Как отмечает рэпер, именно в этом медучреждении когда-то родились он сам и его двоюродный брат. На видео он говорит спасибо врачам за то, что те ежедневно борются с коронавирусной инфекцией.