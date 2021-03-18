Азовские археологи рассказали об аптечной амфоре 18-го века

Археологи из Азова поделились необычной находкой османского периода. Об аптечной амфоре, найденной при раскопках на улице Калинина, 47, специалисты рассказали 19 марта.Эти сосуды выделяются покрытием глазури с двух сторон. А судя по двум ручкам и высокому горлу, их использовали в качестве тары.- Подобную керамику мы видели и среди находок 14-го века, - говорит заведующий археологическим отделом Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Такие тарные сосуды мы называем аптечными амфорами.По словам специалиста, у находки достаточно пышная орнаментация, что не свойственно тарной керамике, особенно османского периода.