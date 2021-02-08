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Археологи из Азова рассказали о сосуде периода раннего средневековья

Археологи из Азова рассказали о сосуде периода раннего средневековья
Азовские археологи поделились необычной находкой. Специалисты отдела археологии Азовского музея-заповедника 9 февраля рассказали о керамическом сосуде периода раннего средневековья. Предмет обнаружили при раскопках на Петровском бульваре.

Изделие нашли в закрытом комплексе, датируемом монетами. Сосуд изготовлен профессиональным гончаром, но выполнен достаточно грубо.

- Грубость изготовленной вещи позволяет определить датировку, - делится заведующий археологическим отделом Андрей Масловский. - К тому же цилиндрическая форма с ручкой на середине тулова говорит о том, что это салтовская керамика (прим. - салтово-маяцкая культура относится к эпохе железного века на юге России и юго-востоке Украины; датируется серединой 8 - началом 10 веков).

По словам специалиста, найденный предмет являлся маслобойкой.

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