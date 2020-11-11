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Азовские археологи рассказали о необычной находке золотоордынского периода

Азовские археологи рассказали о необычной находке золотоордынского периода
Археологи из Азова рассказали о необычной находке 14-го века. Специалисты обнаружили старинный сундук на Петровском бульваре, 20, рядом с библиотекой имени Крупской.

Большую часть археологических находок составляют керамика и мелкие предметы, которыми пользовались горожане Азака. Однако именно такие редкие экспонаты, как этот сундук для денег, позволяют представить детали интерьера их жилища. По мнению специалистов, найденный предмет в 14-м веке сбросили в общественный туалет, поэтому деревянная основа не сохранилась - только латунные детали.

- В 2019 году нам удалось убедиться, что подобные сундучки - довольно распространенная продукция в золотоордынском Азаке, - отметил заведующий археологическим отделом в Азовском музее-заповеднике Андрей Масловский.

Также археологи обнаружили несколько деталей второго сундука. Однако раскопать его не удалось. Специалисты считают, что он может находиться напротив входа в библиотеку.

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