Азовские археологи идентифицировали фрагмент сосуда из человеческого черепа

Азовские археологи идентифицировали найденную часть сосуда из человеческого черепа. Об этом стало известно 14 мая.По словам специалистов, уточнить подробную информацию о владельце черепа невозможно. Фрагмент слишком маленький, а других частей сосуда рядом обнаружено не было.Фрагмент чаши из человеческого черепа был найден на территории одного из родовых участков некрополя Крепостного городища, на котором проживали меоты. Их нравы, по словам древнегреческих авторов, были мягче скифов и сарматов.