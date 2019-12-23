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Азовские археологи рассказали о сосуде, в котором в 14-м веке привезли греческое вино

Азовские археологи рассказали о сосуде, в котором в 14-м веке привезли греческое вино

Археологи Азова рассказали об очередной интересной находке, сделанной ими во время раскопок. В числе экспонатов местного музея — фрагмент греческого сосуда пифоса. В нём в 14-м веке в город привезли крепкое вино Мальвазия, которое до сих пор ценится любителями этого напитка. Для средневекового Азака такое вино считалось экзотическим, и его могли позволить себе лишь состоятельные горожане.

По легенде, во второй половине 15-го века английского герцога Кларенса утопили в бочке Мальвазии. Он был приговорён к смерти за измену, и выбрал такой способ уйти из жизни, найдя его наиболее аристократичным.

По словам завотделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, учёные спорят о происхождении таких сосудов. Одни считают, что их привозили с острова Крит, который в 14-м веке был владением Венеции, другие думаю, что их делали в Испании. Что интересно, этот пифос имеет одну особенность — на нём сохранилось клеймо в виде треугольника с монограммой.

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