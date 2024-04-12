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Аварийное дерево может упасть на головы пешеходов в Батайске

Аварийное дерево может упасть на головы пешеходов в Батайске
Аварийное дерево может упасть на головы пешеходов в Батайске. Опасный ствол свисает вниз на улице в микрорайоне Авиагородок.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, старое дерево возле дома № 54 уже долгое время стоит в состоянии выкорчевывания и почти заваливается. Ствол достиг высоты двухэтажного дома и в любой момент может упасть на прохожих.

Он может упасть на дорогу, по которой дети ходят в школу и на почту. Здесь проходят линии связи и паркуются машины, пишет батайчанка.

Местные жители неоднократно обращались в администрацию, но безрезультатно. Люди обеспокоены этой проблемой.
Фото: соцсети
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