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Аварии оставили без отопления жителей двух районов Ростова

Аварии оставили без отопления жителей двух районов Ростова
Коммунальные аварии оставили без отопления жителей двух районов Ростова. Прорывы на теплотрассах произошли 11 февраля в центре и на Северном.

От коммуникации оказались отрезаны жители улицы Добровольского. Речь идет об участке от улицы Волкова до бульвара Комарова. Аналогичная ситуация коснулась людей, проживающих в переулке Университетском на отрезке от улицы Варфоломеева до улицы Красноармейской.

Ремонтные работы в обоих случаях планируют завершить до 20:00, сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.
Фото: Ростов.Ру
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