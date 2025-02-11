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Коммунальные аварии оставили без отопления жителей двух районов Ростова. Прорывы на теплотрассах произошли 11 февраля в центре и на Северном.От коммуникации оказались отрезаны жители улицы Добровольского. Речь идет об участке от улицы Волкова до бульвара Комарова. Аналогичная ситуация коснулась людей, проживающих в переулке Университетском на отрезке от улицы Варфоломеева до улицы Красноармейской.Ремонтные работы в обоих случаях планируют завершить до 20:00, сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.